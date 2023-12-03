В Украине запустили новый онлайн-справочник по правам человека

Центр гражданских свобод вместе с Baltic Human Rights Society разработали онлайн-гид по правам человека, который доступно объясняет украинцам их права с помощью практических ежедневных ситуаций и примеров. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает УНН.

Платформа будет полезной для тех посетителей, профессиональная деятельность которых охватывает права человека. В частности, для юристов, судей, правозащитников. Также она может использоваться для формального и неформального образования, профессорами, учителями и студентами говорится в сообщении.

Как отметили в Минреинтеграции, в пособии Human Rights Guide можно найти контакты, куда обращаться и звонить, если нарушены права человека. Посмотреть его на украинском и английском языках можно по ссылке.