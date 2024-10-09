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В Украине за первую неделю эпидсезона зарегистрировали более 114 тыс. случаев ОРВИ

В Украине за первую неделю эпидсезона зарегистрировали более 114 тыс. случаев ОРВИ

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:41  •  1836 просмотра

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За первую неделю эпидсезона в Украине зафиксировано 114 487 случаев ОРВИ. Интенсивность заболеваемости ниже эпидпорога, но выше прошлогоднего показателя, больше всего болеют дети до 17 лет.

За первую неделю нынешнего эпидемического сезона в Украине зафиксировано 114 487 случаев ОРВИ, интенсивность заболеваемости ниже эпидпорога, но выше прошлогоднего показателя, больше всего болеют дети до 17 лет, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.

За первую неделю нынешнего эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано 114 487 случаев заболеваний ОРВИ

- сообщили в ЦОЗ.

Эпидемический сезон на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), как указано, стартовал 30 сентября.

"Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составляет 356,0 на 100 000 населения, что на 26,3% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, и на 22,6% больше аналогичного периода прошлого эпидемического сезона", - указали в ЦОЗ.

В эпидемический процесс, как отмечается, были вовлечены все возрастные группы населения. "Наиболее интенсивно эпидемический процесс по заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19, проявился среди детей в возрасте до 17 лет, удельный вес среди общего количества заболевших составляет 61,1%", - говорится в сообщении.

"С 30 сентября по 6 октября текущего года были госпитализированы 2826 человек (2,5% от общего количества больных ОРВИ), из них дети до 17 лет 1678, что составляет 59,4% от всех госпитализированных. Не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - отметили в ЦОЗ. 

При этом, как сообщается, "за этот же промежуток времени зарегистрировано 11 летальных случаев среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19". "Все умершие - взрослые, в возрасте 39-87 лет, без профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев", - указали в ЦОЗ.

За отчетную неделю против гриппа, по сообщению, вакцинировано 5 763 человека, в том числе 2378 из них - лица из групп медицинского и эпидемического рисков.

Минздрав: вакцины против гриппа скоро поступят в аптеки16 сентября 2024, 13:39 • 13464 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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