В Украине за первую неделю эпидсезона зарегистрировали более 114 тыс. случаев ОРВИ
Киев • УНН
За первую неделю эпидсезона в Украине зафиксировано 114 487 случаев ОРВИ. Интенсивность заболеваемости ниже эпидпорога, но выше прошлогоднего показателя, больше всего болеют дети до 17 лет.
За первую неделю нынешнего эпидемического сезона в Украине зафиксировано 114 487 случаев ОРВИ, интенсивность заболеваемости ниже эпидпорога, но выше прошлогоднего показателя, больше всего болеют дети до 17 лет, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет УНН.
За первую неделю нынешнего эпидемического сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано 114 487 случаев заболеваний ОРВИ
Эпидемический сезон на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), как указано, стартовал 30 сентября.
"Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составляет 356,0 на 100 000 населения, что на 26,3% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, и на 22,6% больше аналогичного периода прошлого эпидемического сезона", - указали в ЦОЗ.
В эпидемический процесс, как отмечается, были вовлечены все возрастные группы населения. "Наиболее интенсивно эпидемический процесс по заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19, проявился среди детей в возрасте до 17 лет, удельный вес среди общего количества заболевших составляет 61,1%", - говорится в сообщении.
"С 30 сентября по 6 октября текущего года были госпитализированы 2826 человек (2,5% от общего количества больных ОРВИ), из них дети до 17 лет 1678, что составляет 59,4% от всех госпитализированных. Не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа", - отметили в ЦОЗ.
При этом, как сообщается, "за этот же промежуток времени зарегистрировано 11 летальных случаев среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19". "Все умершие - взрослые, в возрасте 39-87 лет, без профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев", - указали в ЦОЗ.
За отчетную неделю против гриппа, по сообщению, вакцинировано 5 763 человека, в том числе 2378 из них - лица из групп медицинского и эпидемического рисков.
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