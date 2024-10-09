В Україні за перший тиждень епідсезону зареєстрували понад 114 тис. випадків ГРВІ
Київ • УНН
За перший тиждень епідсезону в Україні зафіксовано 114 487 випадків ГРВІ. Інтенсивність захворюваності нижча за епідпоріг, але вища за минулорічний показник, найбільше хворіють діти до 17 років.
За перший тиждень нинішнього епідемічного сезону в Україні зафіксовано 114 487 випадків ГРВІ, інтенсивність захворюваності нижча за епідпоріг, але вища за минулорічний показник, найбільше хворіють діти до 17 років, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.
За перший тиждень нинішнього епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано 114 487 випадків захворювань на ГРВІ
Епідемічний сезон на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), як вказано, стартував 30 вересня.
"Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 356,0 на 100 000 населення, що на 26,3% менше від епідемічного порога, розрахованого для України, та на 22,6% більше за аналогічний період минулого епідемічного сезону", - вказали у ЦГЗ.
В епідемічний процес, як зазначається, були залучені всі вікові групи населення. "Найбільш інтенсивно епідемічний процес із захворюваності на ГРВІ, в тому числі грипу та COVID-19, проявився серед дітей віком до 17 років, питома вага серед загальної кількості захворілих становить 61,1%", - ідеться у повідомленні.
"З 30 вересня по 6 жовтня поточного року було госпіталізовано 2826 осіб (2,5% від загальної кількості хворих на ГРВІ), із них діти до 17 років 1678, що становить 59,4% від усіх госпіталізованих. Не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу", - зазначили у ЦГЗ.
При цьому, як повідомляється, "за цей же проміжок часу зареєстровано 11 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19". "Усі померлі - дорослі, віком 39-87 років, без профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців", - вказали у ЦГЗ.
За звітний тиждень проти грипу, за повідомленням, вакциновано 5 763 особи, зокрема 2378 із них - особи з груп медичного та епідемічного ризиків.
МОЗ: вакцини проти грипу скоро надійдуть до аптек16.09.24, 16:39 • 14226 переглядiв