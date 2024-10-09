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В Україні за перший тиждень епідсезону зареєстрували понад 114 тис. випадків ГРВІ

В Україні за перший тиждень епідсезону зареєстрували понад 114 тис. випадків ГРВІ

Київ • УНН

 • 11759 перегляди

За перший тиждень епідсезону в Україні зафіксовано 114 487 випадків ГРВІ. Інтенсивність захворюваності нижча за епідпоріг, але вища за минулорічний показник, найбільше хворіють діти до 17 років.

За перший тиждень нинішнього епідемічного сезону в Україні зафіксовано 114 487 випадків ГРВІ, інтенсивність захворюваності нижча за епідпоріг, але вища за минулорічний показник, найбільше хворіють діти до 17 років, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ, пише УНН.

За перший тиждень нинішнього епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано 114 487 випадків захворювань на ГРВІ

- повідомили у ЦГЗ.

Епідемічний сезон на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), як вказано, стартував 30 вересня.

"Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 356,0 на 100 000 населення, що на 26,3% менше від епідемічного порога, розрахованого для України, та на 22,6% більше за аналогічний період минулого епідемічного сезону", - вказали у ЦГЗ.

В епідемічний процес, як зазначається, були залучені всі вікові групи населення. "Найбільш інтенсивно епідемічний процес із захворюваності на ГРВІ, в тому числі грипу та COVID-19, проявився серед дітей віком до 17 років, питома вага серед загальної кількості захворілих становить 61,1%", - ідеться у повідомленні.

"З 30 вересня по 6 жовтня поточного року було госпіталізовано 2826 осіб (2,5% від загальної кількості хворих на ГРВІ), із них діти до 17 років 1678, що становить 59,4% від усіх госпіталізованих. Не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок грипу", - зазначили у ЦГЗ. 

При цьому, як повідомляється, "за цей же проміжок часу зареєстровано 11 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19". "Усі померлі - дорослі, віком 39-87 років, без профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців", - вказали у ЦГЗ.

За звітний тиждень проти грипу, за повідомленням, вакциновано 5 763 особи, зокрема 2378 із них - особи з груп медичного та епідемічного ризиків.

МОЗ: вакцини проти грипу скоро надійдуть до аптек16.09.24, 16:39 • 14226 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

COVID-19Здоров'я
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