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В Украине создали интерактивную карту заведений с экспертными командами на замену МСЭК

В Украине создали интерактивную карту заведений с экспертными командами на замену МСЭК

Киев  •  УНН

 • 4999 просмотра

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Минздрав создает 1348 экспертных команд по оценке функционирования лиц в 286 больницах по всей Украине. В новых командах будут работать более 4300 врачей различных специализаций, что втрое больше предыдущей системы.

В Украине определили перечень учреждений с экспертными командами на замену МСЭК, а также нанесли их на интерактивную карту передает УНН со ссылкой на Минздрав.

Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг 

- говорится в сообщении.

В новой системе:

Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д.

Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.

Интерактивная карта учреждений и дашборды уже доступны на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.

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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление15 нояб. 2024, 19:04 • 341711 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
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