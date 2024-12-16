В Украине создали интерактивную карту заведений с экспертными командами на замену МСЭК
Киев • УНН
Минздрав создает 1348 экспертных команд по оценке функционирования лиц в 286 больницах по всей Украине. В новых командах будут работать более 4300 врачей различных специализаций, что втрое больше предыдущей системы.
В Украине определили перечень учреждений с экспертными командами на замену МСЭК, а также нанесли их на интерактивную карту передает УНН со ссылкой на Минздрав.
Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения выбраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг
В новой системе:
Создано 1348 экспертных команд, в которых будут работать более 4300 врачей, что втрое больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.
Команды сформированы по специализациям, среди которых: хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.д.
Определен перечень врачей, которые будут работать в Центре оценки функционального состояния лица, обеспечивая экспертную поддержку и пересмотр решений в случае их обжалования пациентом.
Интерактивная карта учреждений и дашборды уже доступны на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц.
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление15 нояб. 2024, 19:04 • 341711 просмотров