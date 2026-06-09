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В Украине с 28 июня будет действовать летнее расписание поездов: что изменится

Киев • УНН

 • 706 просмотра

С 28 июня Укрзализныця запускает 12 новых рейсов и продлевает маршруты в горы. Продажа билетов на обновленный график движения стартует уже сегодня.

В Украине с 28 июня будет действовать летнее расписание поездов: что изменится

Укрзализныця адаптирует расписание движения под сезонные запросы пассажиров. Обновленный график вступает в силу с 28 июня, а продажа билетов стартует сегодня, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Что нового? В общей сложности железнодорожники добавили 12 новых рейсов, существенно ускорили 3 поезда, продлили до гор 4 маршрута, а также превратили 8 поездов, курсировавших через день, в ежедневные 

— говорится в сообщении компании.

Детали

🧳 Флагманский поезд №1/2 "Единство" продлен до Рахова. Поэтому с 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков-Рахов (ранее Харьков-Ворохта). Это самый длинный маршрут флагманского поезда в Украине — 1325 км. Поезд имеет в составе женский и новенький детский вагон. 

🧳 Поезд №55/56 Киев-Рахов будет курсировать ежедневно (вместо через день). Это увеличит количество мест по наиболее популярному направлению для семейного отдыха от Винницы, Хмельницкого, Тернополя до Ивано-Франковска, Яремче, Татарова, Ворохты, Ясини, Квасов и Рахова.

🧳 "Сакура" будет быстрее ехать из Киева в Ужгород и в обратном направлении. Она будет отправляться из Киева в 23:28 (вместо 17:41). Обратный рейс будет прибывать в Киев в 06:09 (вместо 09:58), а в Хмельницкий — еще до полуночи. 

🧳 Поезд №113/114 Харьков-Ужгород будет курсировать через день вместо "по датам" и обеспечит более удобный доезд из Харькова и Полтавы в Ровно, Луцк, города Закарпатья. В то же время другой рейс Харьков-Ужгород — №45/46 — меняет маршрут через Подолье, поэтому жители Винницы, Хмельницкого, Тернополя смогут добраться до Закарпатья в удобное время.

🧳 До станции Ясиня продлены маршруты №137/138 Киев – Ясиня (вместо Киев – Ивано-Франковск) и №142/141 Чернигов – Ясиня (вместо Чернигов – Ивано-Франковск) 

🧳 Среди новых поездов: ночной экспресс №83/84 Днепр – Мукачево, дневной поезд №153/154 Днепр – Одесса (по датам), №157/158 Киев – Ивано-Франковск, №210/209 Николаев – Ивано-Франковск (через день), №229/230 Харьков – Кременчуг (с 29.06.2026).

Добавим

Как сообщили в УЗ, остальные новинки по нужному маршруту можно увидеть в приложении и на сайте Укрзализныци, но рейсы поступают в продажу постепенно. Некоторые поезда станут доступными в течение суток-двух.

Вагонов у нас больше, к сожалению, не стало, но мы плодотворно поработали в течение нескольких месяцев, чтобы максимально эффективно "закрутить" то, что у нас есть — это и сделало возможным новый летний график 

— резюмировали в УЗ.

Антонина Туманова

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