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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине подростки после исполнения 17 лет будут автоматически становиться на военный учет

В Украине подростки после исполнения 17 лет будут автоматически становиться на военный учет

Киев  •  УНН

 • 5459 просмотра

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Верховная Рада поддержала законопроект об автоматической постановке на воинский учет при достижении 17 лет. Регистрация будет происходить через приложение "Резерв+" без посещения ТЦК.

В Украине граждане при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Сегодня парламент поддержал в первом чтении важный законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на военный учет,

- - рассказал глава Минобороны Рустем Умеров.

По его словам, юношам больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Им достаточно будет пройти идентификацию в" Резерв+", после чего приложение сам сгенерирует военно-учетный документ.

Министр считает, что это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат.

Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев. Спасибо народным депутатам за поддержку этой важной инициативы,

- подчеркнул он.

Напомним

С 1 декабря бронирование военнообязанных возможно только через портал "Дія" по новым критериям. Предприятия должны соответствовать требованиям по зарплате от 20 тыс. грн и подтвердить критичность до 28 февраля 2025 года.

Бронирование сотрудников по новым правилам: первые 7 компаний обновили статус критичности3 дек. 2024, 10:46 • 23264 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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