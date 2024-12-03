В Украине подростки после исполнения 17 лет будут автоматически становиться на военный учет
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект об автоматической постановке на воинский учет при достижении 17 лет. Регистрация будет происходить через приложение "Резерв+" без посещения ТЦК.
В Украине граждане при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
Сегодня парламент поддержал в первом чтении важный законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на военный учет,
По его словам, юношам больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Им достаточно будет пройти идентификацию в" Резерв+", после чего приложение сам сгенерирует военно-учетный документ.
Министр считает, что это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат.
Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев. Спасибо народным депутатам за поддержку этой важной инициативы,
Напомним
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