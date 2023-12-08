В Украине планируют открыть доступ к декларациям работников ТЦК и членов ВЛК

Декларации работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членов военно-врачебных комиссий планируют открыть для публичного доступа. Об этом сообщила председатель Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Екатерина Бутко в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Декларации представителей ТЦК, а также сотрудников ВЛК будут открыты. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, их декларации однозначно должны быть открыты. Это была позиция в том числе и главы антикоррупционного комитета, и многих других - сказала Бутко.

Детали

В то же время, декларации военнослужащих, сотрудников разведки и членов их семей будут закрыты. Бутко объяснила это вопросами безопасности

Дополнение

В августе президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК. По результатам заседания, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендовали назначать руководителями ТЦК офицеров, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, после прохождения ими проверки СБУ. Также в августе Зеленский сообщил, что было решено уволить всех областных "военкомов".

Напомним

В сентябре Верховная Рада приняла законопроект об электронном декларировании с правкой президента Владимира Зеленского. Проект закона предусматривает открытие публичного доступа к декларациям. Реестр деклараций вскоре откроют для публичного доступа.