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В Украине планируют открыть доступ к декларациям работников ТЦК и членов ВЛК

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 13:14  •  22051 просмотра

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Декларации работников украинских военкоматов и военно-врачебных комиссий будут открытыми. А декларации военнослужащих и сотрудников разведки будут оставаться закрытыми из соображений безопасности.

Декларации работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членов военно-врачебных комиссий планируют открыть для публичного доступа. Об этом сообщила председатель Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Екатерина Бутко в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Декларации представителей ТЦК, а также сотрудников ВЛК будут открыты. Учитывая все скандалы с мониторингом образа жизни, их декларации однозначно должны быть открыты. Это была позиция в том числе и главы антикоррупционного комитета, и многих других

- сказала Бутко.

Детали

В то же время, декларации военнослужащих, сотрудников разведки и членов их семей будут закрыты. Бутко объяснила это вопросами безопасности

Дополнение

В августе президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по результатам проверки работы ТЦК. По результатам заседания, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рекомендовали назначать руководителями ТЦК офицеров, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях, после прохождения ими проверки СБУ. Также в августе Зеленский сообщил, что было решено уволить всех областных "военкомов".

Напомним

В сентябре Верховная Рада приняла законопроект об электронном декларировании с правкой президента Владимира Зеленского. Проект закона предусматривает открытие публичного доступа к декларациям. Реестр деклараций вскоре откроют для публичного доступа.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
В Україні планують відкрити доступ до декларацій працівників ТЦК та членів ВЛК
Ukraine plans to open access to declarations of TCC employees and members of the SLC
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