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В Украине официально основан профсоюз антикоррупционеров

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

В Украине официально основан профсоюз антикоррупционеров.

В Украине официально основан профсоюз антикоррупционеров

В Украине продолжается процесс формирования современной антикоррупционной инфраструктуры, объединяющей различные профессии, институты и практики, направленные на предотвращение коррупции, обеспечение прозрачности, подотчетности и доверия к процессу принятия решений. К этой системе относятся антикоррупционные уполномоченные, комплаенс-офицеры, аудиторы, специалисты по внутреннему контролю, управлению рисками, этике, добропорядочности, представители общественного сектора, эксперты, а также лоббисты, действующие открыто, законно и ответственно, сообщает UA NEWS, пишет УНН.

Особое место в антикоррупционной инфраструктуре занимает профессия лоббиста. Легальное лоббирование обеспечивает прозрачность влияния на процесс принятия решений, способствует открытому декларированию интересов, формирует понятные правила коммуникации между бизнесом, обществом и государством и помогает предотвращать скрытое продвижение частных интересов. Именно поэтому лоббисты, работающие в правовом поле и соблюдающие стандарты добропорядочности, являются важными участниками системы предотвращения коррупции наряду с другими профессиональными группами.

В процессе становления этой инфраструктуры возникает ряд вызовов, связанных с надлежащим пониманием роли новых профессий, формированием профессиональных стандартов, развитием культуры прозрачного представительства интересов, обеспечением репутационной устойчивости, усилением профессиональной коммуникации и созданием условий для эффективного взаимодействия между государством, бизнесом и общественностью.

По инициативе представителей Национальной ассоциации лоббистов Украины, в частности антикоррупционного уполномоченного Яны Цимбаленко, был поднят вопрос о необходимости консолидации профессиональных сообществ, формирующих антикоррупционную инфраструктуру государства. По результатам проведенных консультаций и обсуждений принято решение о необходимости создания Федерации профсоюзных организаций субъектов антикоррупционной инфраструктуры. Федерация должна стать профессиональной платформой для объединения сообществ, вовлеченных в процесс предотвращения коррупции, на государственном, местном, корпоративном, общественном и экспертном уровнях.

Ее деятельность будет направлена на координацию, поддержку и развитие профессий, обеспечивающих функционирование антикоррупционной инфраструктуры. Речь идет о выработке единых подходов к профессиональной этике, повышении стандартов деятельности, развитии культуры прозрачного лоббирования, распространении лучших практик, усилении профессионального взаимодействия и создании условий для надлежащего выполнения профессиональных функций в сфере предотвращения коррупции.

Федерация призвана объединить антикоррупционных уполномоченных, комплаенс-офицеров, лоббистов, специалистов по добропорядочности, аудиту, внутреннему контролю, управлению рисками и другие профессиональные группы, которые ежедневно работают над укреплением прозрачности, законности и доверия к публичным и корпоративным решениям.

Создание такой Федерации является важным шагом к дальнейшему развитию антикоррупционной инфраструктуры Украины, усилению профессионального взаимодействия и формированию устойчивой культуры добропорядочности, ответственности и прозрачного представительства интересов.

Евгений Царенко

Общество
Украина