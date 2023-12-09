В Украине можно будет получить прививку от штамма коронавируса "Омикрон": когда и где

Появилась новая омикрон специфическая вакцина, которая более эффективна против коронавирусного штамма "Омикрон" и в Украине она уже есть. На следующей неделе привиться можно будет будет в прививочных пунктах всех областей Украины. Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал во время брифинга, передает УНН.

В мире сейчас меняется конфигурация вакцин. Чаще всего сейчас общая рекомендация звучит таким образом, что использование омикрон специфической вакцины, то есть такой, которая содержит по меньшей мере несколько ключевых компонентов штамма "Омикрон" она является более эффективной. Поэтому на позапрошлой неделе в Украину была доставлена именно очередная партия омикрон специфической вакцины, это вакцина Pfizer. И на этой, и на следующей неделе она развозится по областям Украины. Она будет доступна во всех областях начиная с середины следующей недели - сказал Игорь Кузин.

Детали

Сейчас на территории Украины циркулируют все субварианты "Омикрона". По словам Кузина, раньше их было около 13 различных подтипов, а сейчас их уже 17. Поэтому людям, которые находятся в группе риска, рекомендовано возобновить или пройти курс вакцинации.

Однако главный санврач также отметил, что в целом все вакцины достаточно эффективны против любого штамма коронавируса. "Поэтому очень важно понимать, что если вы привиты обычным курсом, или в начале пандемии прививались, например, вакциной AstraZeneca, то иммунитет, который сформирован, является вполне достаточным и не нужно искать чего-то другого".

Напомним

В области доставили 56 160 доз вакцины против COVID-19 Comirnaty компании Pfizer для проведения бесплатных прививок для взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет. лет.

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