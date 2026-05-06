В Украине готовят законодательство для деятельности частных военных компаний - Зеленский

$43.970.0351.400.06
ukenru
17:36 • 6140 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 16985 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 36157 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 24734 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 25399 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 43310 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 64508 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 67938 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
5 мая, 13:45 • 65309 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
5 мая, 13:38 • 47256 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.8м/с
33%
747мм
Популярные новости
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг6 мая, 10:11 • 43462 просмотра
Украина объявила о новом этапе увеличения мощности для импорта газа из Польши6 мая, 11:41 • 15479 просмотра
В Сумах из-за атаки рф на детсад возросло количество пострадавшихPhoto6 мая, 11:59 • 22789 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto14:56 • 19533 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез16:34 • 15168 просмотра
публикации
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез16:34 • 15224 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto14:56 • 19578 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства6 мая, 13:37 • 36157 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 43310 просмотра
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг6 мая, 10:11 • 43506 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Курская область
Реклама
УНН Lite
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез16:34 • 15224 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет15:00 • 8762 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 31890 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 52995 просмотра
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo5 мая, 10:23 • 25681 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Фильм
Беспилотный летательный аппарат

В Украине готовят законодательство для деятельности частных военных компаний - Зеленский

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Президент поручил разработать законодательную базу для создания украинских ЧВК до конца года. Ветераны смогут зарабатывать на опыте через экспорт безопасности.

В Украине готовят законодательство для деятельности частных военных компаний - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать и принять уже в этом году закон об украинских частных военных компаниях. По его словам, это позволит Украине и в дальнейшем быть глобальным субъектом, а украинские воины смогут зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала украинская оборона. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Сегодня было совещание по поводу некоторых особых послевоенных возможностей наших воинов. Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный, действительно опытный. Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что МВД, разведка, необходимые члены правительства, команда Офиса готовят законодательную основу для того, что называется в мире "военными компаниями". 

Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона. Ведущие мировые державы привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Федеральная служба безопасности рф и военная разведка (ГРУ) активизировали использование бывших вербовщиков группы "вагнер" для создания сети "одноразовых агентов" в странах Европейского Союза. По данным западных разведывательных служб, москва изменила тактику из-за массовой высылки кадровых дипломатов–шпионов. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Defence City
Офис Президента Украины
Министерство внутренних дел Украины
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина