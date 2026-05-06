В Украине готовят законодательство для деятельности частных военных компаний - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать и принять уже в этом году закон об украинских частных военных компаниях. По его словам, это позволит Украине и в дальнейшем быть глобальным субъектом, а украинские воины смогут зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала украинская оборона. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня было совещание по поводу некоторых особых послевоенных возможностей наших воинов. Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный, действительно опытный. Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона - сказал Зеленский.

Он добавил, что МВД, разведка, необходимые члены правительства, команда Офиса готовят законодательную основу для того, что называется в мире "военными компаниями".

Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона. Ведущие мировые державы привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности - добавил Зеленский.

Федеральная служба безопасности рф и военная разведка (ГРУ) активизировали использование бывших вербовщиков группы "вагнер" для создания сети "одноразовых агентов" в странах Европейского Союза. По данным западных разведывательных служб, москва изменила тактику из-за массовой высылки кадровых дипломатов–шпионов.