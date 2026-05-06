В Украине готовят законодательство для деятельности частных военных компаний - Зеленский
Киев • УНН
Президент поручил разработать законодательную базу для создания украинских ЧВК до конца года. Ветераны смогут зарабатывать на опыте через экспорт безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать и принять уже в этом году закон об украинских частных военных компаниях. По его словам, это позволит Украине и в дальнейшем быть глобальным субъектом, а украинские воины смогут зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала украинская оборона. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня было совещание по поводу некоторых особых послевоенных возможностей наших воинов. Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный, действительно опытный. Наш экспорт безопасности – после этой войны и для ветеранов – должен быть реальной бизнес-возможностью. Это правильно, это справедливо, чтобы наше государство могло и в дальнейшем быть глобальным субъектом, чтобы украинские воины могли зарабатывать на том беспрецедентном опыте, который дала наша оборона
Он добавил, что МВД, разведка, необходимые члены правительства, команда Офиса готовят законодательную основу для того, что называется в мире "военными компаниями".
Я поручил разработать для Украины наиболее оптимальный формат и в этом году обеспечить принятие закона. Ведущие мировые державы привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях и в некоторых других организационных формах. Важно дать наш государственный ответ на эту нишу, на эту возможность, на этот спрос в сфере экспорта безопасности
Напомним
Федеральная служба безопасности рф и военная разведка (ГРУ) активизировали использование бывших вербовщиков группы "вагнер" для создания сети "одноразовых агентов" в странах Европейского Союза. По данным западных разведывательных служб, москва изменила тактику из-за массовой высылки кадровых дипломатов–шпионов.