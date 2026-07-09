В Украине 9 июля дожди с грозами и шквалами, температура до 28° - Гидрометцентр

В четверг, 9 июля, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в неустойчивом состоянии, что обусловит и соответствующую погоду.

В большинстве областей прогнозируем дожди различной интенсивности, местами с грозами. ... В отдельных районах будут наблюдаться и шквалы 15-20 м/с и град - говорится в сообщении.

В частности, ожидаются умеренные дожди, на Левобережье грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях значительные дожди, днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 17-22°; на юге и юго-востоке страны 23-28° - прогнозируют в Гидрометцентре.

В Киеве и области 9 июля ожидается небольшая облачность, возможен дождь. Температура воздуха +20°...+22°.

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