В Уганде первый случай Эболы: заболел ребенок

"ВОЗ с тревогой сообщает о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде. Заболел пятилетний ребенок, прибывший из соседней Демократической Республике Конго, где давно свирепствует лихорадка Эбола", - указали в ООН.

Все, кто мог вступать в контакт с ребенком и его семьей, должны быть вакцинированы, предупредили в организации.

При этом в представительстве ВОЗ в Уганде уточнили, что случай вспышки Эболы в Уганде подтвердили они вместе с министерством здравоохранения страны.

"Хотя было много предыдущих предупреждений, это первый подтвержденный случай в Уганде во время вспышки Эболы в соседней Демократической Республике Конго", - добавили в представительстве ВОЗ.

Напомним, в апреле заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигла пика последних восьми месяцев.