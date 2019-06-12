В Уганде первый случай Эболы: заболел ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Уганде, что в Восточной Африке, зафиксировали первый случай лихорадки Эбола, заболел пятилетний ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ООН.
"ВОЗ с тревогой сообщает о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде. Заболел пятилетний ребенок, прибывший из соседней Демократической Республике Конго, где давно свирепствует лихорадка Эбола", - указали в ООН.
Все, кто мог вступать в контакт с ребенком и его семьей, должны быть вакцинированы, предупредили в организации.
При этом в представительстве ВОЗ в Уганде уточнили, что случай вспышки Эболы в Уганде подтвердили они вместе с министерством здравоохранения страны.
"Хотя было много предыдущих предупреждений, это первый подтвержденный случай в Уганде во время вспышки Эболы в соседней Демократической Республике Конго", - добавили в представительстве ВОЗ.
Напомним, в апреле заболеваемость лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигла пика последних восьми месяцев.