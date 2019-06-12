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В Уганді перший випадок Еболи: захворіла дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. В Уганді, що на сході Африки, зафіксували перший випадок лихоманки Ебола, захворіла п'ятирічна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.

В Уганді перший випадок Еболи: захворіла дитина

"ВООЗ з тривогою повідомляє про перший підтверджений випадок Еболи в Уганді. Захворіла п'ятирічна дитина, яка прибула із сусідньої Демократичної Республіки Конго, де давно лютує лихоманка Ебола", - вказали в ООН.

Усі, хто міг вступати в контакт з дитиною і її сім'єю, повинні бути вакциновані, попередили в організації.

При цьому в представництві ВООЗ в Уганді уточнили, що випадок спалаху Еболи в Уганді підтвердили вони разом з міністерством охорони здоров'я країни.

"Хоча було багато попередніх попереджень, це перший підтверджений випадок в Уганді під час спалаху Ебола в сусідній Демократичній Республіці Конго", - додали в представництві ВООЗ.

Нагадаємо, у квітні захворюваність лихоманкою Ебола в Демократичній Республіці Конго досягла піку останніх восьми місяців.

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