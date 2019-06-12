В Уганді перший випадок Еболи: захворіла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. В Уганді, що на сході Африки, зафіксували перший випадок лихоманки Ебола, захворіла п'ятирічна дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.
"ВООЗ з тривогою повідомляє про перший підтверджений випадок Еболи в Уганді. Захворіла п'ятирічна дитина, яка прибула із сусідньої Демократичної Республіки Конго, де давно лютує лихоманка Ебола", - вказали в ООН.
Усі, хто міг вступати в контакт з дитиною і її сім'єю, повинні бути вакциновані, попередили в організації.
При цьому в представництві ВООЗ в Уганді уточнили, що випадок спалаху Еболи в Уганді підтвердили вони разом з міністерством охорони здоров'я країни.
"Хоча було багато попередніх попереджень, це перший підтверджений випадок в Уганді під час спалаху Ебола в сусідній Демократичній Республіці Конго", - додали в представництві ВООЗ.
Нагадаємо, у квітні захворюваність лихоманкою Ебола в Демократичній Республіці Конго досягла піку останніх восьми місяців.