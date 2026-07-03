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В Турции задержали комика Дениза Гёкташа из-за шуток о Коране и Эрдогане

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Стендапера задержали в аэропорту Стамбула после 185 жалоб на его выступление. Видео посмотрели почти 9 миллионов человек. Комику инкриминируют "оскорбительные заявления, являющиеся уголовным преступлением".

В Турции задержали комика Дениза Гёкташа из-за шуток о Коране и Эрдогане
Фото: x.com/haskologlu

В Турции задержали комика Дениза Гёкташа после его стендап-выступления на YouTube. 32-летнему артисту предъявили ряд обвинений, в частности в публичном оскорблении религиозных ценностей и оскорблении президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

По словам издания, турецкого комика Дениза Гёкташа задержали в аэропорту Стамбула 2 июля после возвращения из-за границы после того, как правоохранители получили 185 жалоб на его стендап-шоу, которое было опубликовано на YouTube 24 июня. С тех пор видео просмотрели почти 9 миллионов человек. Такой резонанс вызвали шутки о Коране и президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Гёкташ сатирически рассматривал политические события в Турции и высмеял почти все стороны политического спектра, включая заключенного соперника Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, арест которого в прошлом году вызвал массовые уличные протесты

- пишет издание.

Сейчас прокуроры начали расследование против комика, заявив, что шоу содержало "оскорбительные заявления, представляющие собой уголовное преступление".

Напомним

Президент США Дональд Трамп пригрозил судебным иском комику Тревору Ноа за шутку о нем и Джеффри Эпштейне на церемонии "Грэмми". Трамп отрицает посещение острова Эпштейна и утверждает, что его обвинения являются необоснованными.

Алла Киосак

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