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Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко поддержал призывы британских парламентариев запретить трансляцию российского мультсериала "Маша и медведь" в Великобритании. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Коваленко, мультсериал является одним из инструментов российской пропаганды и так называемой "мягкой силы", направленной в первую очередь на детей.

"Маша и медведь" - один из тех продуктов рф, который стоит ограничить в цивилизованном мире. Приятно, что британские парламентарии полностью поддерживают эту позицию и выступили с требованием запрета. Этот продукт является инструментом пропаганды и мягкой силы рф, который напрямую продвигает российское культурное видение и ориентирован на детей - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что россия системно использует детский контент для формирования благоприятного отношения к себе у будущих поколений.

Пропаганда среди детей - один из ключевых инструментов работы рф, поскольку они работают с будущими поколениями для того, чтобы те воспринимали россию в своих обществах так, как выгодно москве - добавил он.

По словам Коваленко, Центр противодействия дезинформации уже длительное время рекомендует ввести санкции как против самого мультсериала, так и против российской студии "Анимаккорд", которая является его создателем.

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