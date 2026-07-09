В ЦПД призвали ввести санкции против российского мультсериала "Маша и Медведь"
Киев • УНН
Начальник ЦПД Андрей Коваленко заявил, что мультсериал является инструментом российской пропаганды и мягкой силы, направленной на детей. Центр рекомендует ввести санкции против российского мультсериала и студии "Анимаккорд".
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко поддержал призывы британских парламентариев запретить трансляцию российского мультсериала "Маша и медведь" в Великобритании. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Коваленко, мультсериал является одним из инструментов российской пропаганды и так называемой "мягкой силы", направленной в первую очередь на детей.
"Маша и медведь" - один из тех продуктов рф, который стоит ограничить в цивилизованном мире. Приятно, что британские парламентарии полностью поддерживают эту позицию и выступили с требованием запрета. Этот продукт является инструментом пропаганды и мягкой силы рф, который напрямую продвигает российское культурное видение и ориентирован на детей
Он подчеркнул, что россия системно использует детский контент для формирования благоприятного отношения к себе у будущих поколений.
Пропаганда среди детей - один из ключевых инструментов работы рф, поскольку они работают с будущими поколениями для того, чтобы те воспринимали россию в своих обществах так, как выгодно москве
По словам Коваленко, Центр противодействия дезинформации уже длительное время рекомендует ввести санкции как против самого мультсериала, так и против российской студии "Анимаккорд", которая является его создателем.
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