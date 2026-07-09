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В ЦПД призвали ввести санкции против российского мультсериала "Маша и Медведь"

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Начальник ЦПД Андрей Коваленко заявил, что мультсериал является инструментом российской пропаганды и мягкой силы, направленной на детей. Центр рекомендует ввести санкции против российского мультсериала и студии "Анимаккорд".

В ЦПД призвали ввести санкции против российского мультсериала "Маша и Медведь"
Фото: скриншот

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко поддержал призывы британских парламентариев запретить трансляцию российского мультсериала "Маша и медведь" в Великобритании. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Коваленко, мультсериал является одним из инструментов российской пропаганды и так называемой "мягкой силы", направленной в первую очередь на детей.

"Маша и медведь" - один из тех продуктов рф, который стоит ограничить в цивилизованном мире. Приятно, что британские парламентарии полностью поддерживают эту позицию и выступили с требованием запрета. Этот продукт является инструментом пропаганды и мягкой силы рф, который напрямую продвигает российское культурное видение и ориентирован на детей

- отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что россия системно использует детский контент для формирования благоприятного отношения к себе у будущих поколений.

Пропаганда среди детей - один из ключевых инструментов работы рф, поскольку они работают с будущими поколениями для того, чтобы те воспринимали россию в своих обществах так, как выгодно москве

- добавил он.

По словам Коваленко, Центр противодействия дезинформации уже длительное время рекомендует ввести санкции как против самого мультсериала, так и против российской студии "Анимаккорд", которая является его создателем.

Украинцы массово отказываются от Netflix после приобретения нового сезона российского мультсериала "Маша и Медведь"24.06.2026, 19:23 • 23164 просмотра

Алла Киосак

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