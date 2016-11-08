В центре Москвы приземлились три вертолета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Три вертолета приземлились в центре Москвы в районе станции метро "Бауманская", передает УНН со ссылкой на Газета.ru.
Пользователи соцсетей сообщили о том, что три вертолета приземлились в метро "Бауманская" со знаками управления делами президента РФ. Сообщалось, что полиция отгоняет людей со словами "работает Федеральная служба охраны".
В администрации президента РФ заявили, что появление вертолетов не связано с перемещениями президента Владимира Путина.
В Минобороны также сообщили, что не имеют отношения к событиям на "Бауманськой".