В центре Москвы приземлились три вертолета

Пользователи соцсетей сообщили о том, что три вертолета приземлились в метро "Бауманская" со знаками управления делами президента РФ. Сообщалось, что полиция отгоняет людей со словами "работает Федеральная служба охраны".

В администрации президента РФ заявили, что появление вертолетов не связано с перемещениями президента Владимира Путина.

В Минобороны также сообщили, что не имеют отношения к событиям на "Бауманськой".