В центрі Москви приземлилися три вертольоти
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Три вертольоти приземлилися в центрі Москви районі станції метро “Бауманська”, передає УНН з посиланням на Газета.ru.
Користувачі соцмереж повідомили про те, що три вертольоти приземлилися у метро “Бауманська” зі знаками управління справами президента РФ. Повідомлялося, що поліція відганяє людей зі словами "працює Федеральна служба охорони".
В адміністрації президента РФ заявили, що поява вертольотів не пов’язане з переміщеннями президента Володимира Путіна.
У Міноборони також повідомили, що не мають відношення до подій на “Бауманськой".