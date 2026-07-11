В центре Белой Церкви неизвестный выстрелил в 18-летнего парня из пневматического оружия
Киев • УНН
В центре Белой Церкви 11 июля неизвестный выстрелил в 18-летнего юношу из пневматического оружия. Пострадавшего госпитализировали, полиция устанавливает личность стрелка.
В центре Белой Церкви вечером 11 июля неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия и ранил 18-летнего юношу. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Сообщение об инциденте на улице Ярослава Мудрого поступило правоохранителям в 19:38 от несовершеннолетнего. По факту происшествия информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений о уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.
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Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
На месте работают следственно-оперативная группа, ювенальные и патрульные полицейские. Правоохранители устанавливают личность, которая произвела выстрел. После выяснения всех обстоятельств события будет дана его правовая квалификация.
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