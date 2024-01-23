В Торонто мужчина в маске с мачете напал на людей

По меньшей мере один человек получил ранения в результате нападения мужчины с мачете в Торонто. Об этом сообщил телеканал Global News, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в северной части мегаполиса. По данным полиции, нападавший был в маске персонажа одного из фильмов ужасов, какого именно не уточняется.

Для нападения на прохожих он использовал мачете. Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

Средняя школа Нортвью-Хайтс, которая расположена в этом районе, после инцидента была закрыта, но с тех пор это было отменено.

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