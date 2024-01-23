У Торонто чоловік у масці з мачете напав на людей
Київ • УНН
Чоловік у масці, імітуючи персонажа фільму жахів, напав з мачете на перехожих у північній частині Торонто, поранивши щонайменше одного з них. Поліція розшукує підозрюваного, а місцева середня школа відновила роботу після тимчасового закриття.
Щонайменше одна людина отримала поранення внаслідок нападу чоловіка з мачете у Торонто. Про це повідомив телеканал Global News, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався у північній частині мегаполіса. За даними поліції, нападник був у масці персонажа одного з фільмів жахів, якого саме не уточнюється.
Для нападу на перехожих він використав мачете. Наразі поліція розшукує підозрюваного.
Середню школу Нортвью-Хайтс, яка розташована в цьому районі, після інциденту було закрито, але з того часу це було скасовано.
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