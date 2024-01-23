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У Торонто чоловік у масці з мачете напав на людей

У Торонто чоловік у масці з мачете напав на людей

Київ • УНН

 • 24890 перегляди

Чоловік у масці, імітуючи персонажа фільму жахів, напав з мачете на перехожих у північній частині Торонто, поранивши щонайменше одного з них. Поліція розшукує підозрюваного, а місцева середня школа відновила роботу після тимчасового закриття.

Щонайменше одна людина отримала поранення внаслідок нападу чоловіка з мачете у Торонто. Про це повідомив телеканал Global News, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався у північній частині мегаполіса. За даними поліції, нападник був у масці персонажа одного з фільмів жахів, якого саме не уточнюється.

Для нападу на перехожих він використав мачете. Наразі поліція розшукує підозрюваного.

Середню школу Нортвью-Хайтс, яка розташована в цьому районі, після інциденту було закрито, але з того часу це було скасовано.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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