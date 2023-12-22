В Казахстане мужчина напал на водителя автобуса во время рейса: в результате ДТП погибли три человека

В Казахстане, в городе Алматы, мужчина напал на водителя автобуса во время поездки, в результате чего машина потеряла управление и въехала в толпу, стоявших на остановке людей. Уже известно о по меньшей мере трех погибших и четырех раненых. Об этом со ссылкой на российские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам очевидцев, один из пассажиров напал на женщину-водителя, она потеряла сознание. После этого автобус врезался в людей на остановке, а также столкнулся с четырьмя иномарками.

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У двух пострадавших диагностированы переломы бедра и левой стопы. Зато женщина, которая была за рулем автобуса, получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Дополнение

Пассажира, который напал на водителя задержали. Полиция начала расследование по статьям Уголовного кодекса "Хулиганство" и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

Напомним,

В прошлом места в хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибло 13 человек. Площадь пожара составляла 30 квадратных метров.