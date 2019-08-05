В торговом центре Баку произошел пожар, пострадали 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В воскресенье в одном из крупнейших торговых центров столицы Азербайджана Баку произошел пожар, в результате которого пострадали 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Oxu.
"В одном из складов торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку произошел пожар, в результате которого пострадали 7 человек", - говорится в сообщении.
К месту происшествия приехали 15 машин скорой помощи.
Все пострадавшие являются сотрудниками МЧС. Они были отправлены в Республиканский токсикологический центр с жалобой на отравление дымом.
Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь составляет около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции.
Напомним, в Азербайджане потерпело крушение грузовое судно Ирана.