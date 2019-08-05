В торговому центрі Баку сталася пожежа, постраждали 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У неділю в одному з найбільших торгових центрів столиці Азербайджану Баку сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Oxu.
"В одному зі складів торговельного центру "Садарак" у Гарадагському районі Баку сталася пожежа, внаслідок якої постраждали 7 осіб", - йдеться у повідомленні.
До місця події приїхали 15 машин швидкої допомоги.
Всі постраждалі є працівниками МНС. Вони були відправлені до Республіканського токсикологічного центру зі скаргою на отруєння димом.
Торговий центр "Садарак" розташований у передмісті Баку, його площа складає близько 100 га. Він включає велику кількість об'єктів роздрібної та оптової торгівлі, ринок сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, в Азербайджані зазнало аварії вантажне судно Ірану.