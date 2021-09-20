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В Техасе военный самолет упал в жилом районе города, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Военный учебный самолет разбился в воскресенье недалеко от Форт-Уэрта, штат Техас, в результате чего пострадали оба пилота. Были повреждены три дома, но никто на земле серьезно не пострадал, сообщили власти, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Оба пилота успели катапультироваться из самолета, прежде чем он упал в Лейк-Уорт, который находится к западу от Форт-Уорт, сообщили власти на пресс конференции.

Цитата

“Этот инцидент мог бы быть гораздо хуже, зная, что самолет упал в жилом районе”, — сказал начальник пожарной службы Лейк-Уэрта Райан Артур о катастрофе.

Дополнение

Начальник полиции Джей Ти Манушагян сообщил, что парашют одного из пилотов запутался в линиях электропередач. Первый пилот был доставлен в больницу в Далласе и находится в критическом состоянии, говорится в заявлении пожарной службы Форт-Уэрта. Другой был доставлен в больницу в Форт-Уэрт.

При падении самолета были повреждены три дома, трем жителям этих домов была оказана помощь на месте происшествия, после чего их отпустили, сообщили в пожарной службе Форт-Уэрта. В результате аварии было отключено электричество в 44 домах в этом районе, и коммунальные службы работают над его восстановлением.

“Нам невероятно повезло, что самолет упал во дворах домов, а не в само жилье”, — сказали в управлении Форт-Уэрта.

Напомним

17 августа новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета вблизи подмосковного аэродрома Кубинка в России.

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