В Техасі військовий літак впав в житловому районі міста, є постраждалі

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Обидва пілоти встигли катапультуватися з літака, перш ніж він впав в Лейк-Уорт, який знаходиться на захід від Форт-Уорт, повідомила влада на пресконференції.

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“Цей інцидент міг би бути набагато гірше, знаючи, що літак впав в житловому районі”, — сказав начальник пожежної служби Лейк-Уерта Райан Артур про катастрофу.

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Начальник поліції Джей Ті Манушагян повідомив, що парашут одного з пілотів заплутався в лініях електропередач. Перший пілот був доставлений в лікарню в Далласі і знаходиться в критичному стані, йдеться в заяві пожежної служби Форт-Уерта. Інший був доставлений в лікарню в Форт-Уерт.

При падінні літака були пошкодженні три будинки, трьом жителям цих будинків було надано допомогу на місці події, після чого їх відпустили, повідомили в пожежній службі Форт-Уерта. В результаті аварії було відключено електрику в 44 будинках в цьому районі, і комунальні служби працюють над його відновленням.

“Нам неймовірно пощастило, що літак впав у дворах будинків, а не в саме житло”, — сказали в управлінні Форт-Уерта.

Нагадаємо

17 серпня новітній військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії.