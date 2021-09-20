В Техасі військовий літак впав в житловому районі міста, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Військовий навчальний літак розбився в неділю недалеко від Форт-Уерта, штат Техас, в результаті чого постраждали обидва пілоти. Були пошкоджені три будинки, але ніхто на землі серйозно не постраждав, повідомила влада, передає УНН із посиланням на Associated Press.
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Обидва пілоти встигли катапультуватися з літака, перш ніж він впав в Лейк-Уорт, який знаходиться на захід від Форт-Уорт, повідомила влада на пресконференції.
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“Цей інцидент міг би бути набагато гірше, знаючи, що літак впав в житловому районі”, — сказав начальник пожежної служби Лейк-Уерта Райан Артур про катастрофу.
Доповнення
Начальник поліції Джей Ті Манушагян повідомив, що парашут одного з пілотів заплутався в лініях електропередач. Перший пілот був доставлений в лікарню в Далласі і знаходиться в критичному стані, йдеться в заяві пожежної служби Форт-Уерта. Інший був доставлений в лікарню в Форт-Уерт.
При падінні літака були пошкодженні три будинки, трьом жителям цих будинків було надано допомогу на місці події, після чого їх відпустили, повідомили в пожежній службі Форт-Уерта. В результаті аварії було відключено електрику в 44 будинках в цьому районі, і комунальні служби працюють над його відновленням.
“Нам неймовірно пощастило, що літак впав у дворах будинків, а не в саме житло”, — сказали в управлінні Форт-Уерта.
Нагадаємо
17 серпня новітній військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії.