В Техасі військовий літак впав в житловому районі міста, є постраждалі

ukru
17 березня, 19:38 • 85828 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109996 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 167188 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148713 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149562 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160247 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177704 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150091 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159256 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176058 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 100205 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 85861 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 61942 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67025 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 68544 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 167187 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155693 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253218 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249486 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55752 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65549 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63710 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99682 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110137 перегляди
Актуальне
В Техасі військовий літак впав в житловому районі міста, є постраждалі

В Техасі військовий літак впав в житловому районі міста, є постраждалі

Київ • УНН

 • 16124 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Військовий навчальний літак розбився в неділю недалеко від Форт-Уерта, штат Техас, в результаті чого постраждали обидва пілоти. Були пошкоджені три будинки, але ніхто на землі серйозно не постраждав, повідомила влада, передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Обидва пілоти встигли катапультуватися з літака, перш ніж він впав в Лейк-Уорт, який знаходиться на захід від Форт-Уорт, повідомила влада на пресконференції.

Цитата

“Цей інцидент міг би бути набагато гірше, знаючи, що літак впав в житловому районі”, — сказав начальник пожежної служби Лейк-Уерта Райан Артур про катастрофу.

Доповнення

Начальник поліції Джей Ті Манушагян повідомив, що парашут одного з пілотів заплутався в лініях електропередач. Перший пілот був доставлений в лікарню в Далласі і знаходиться в критичному стані, йдеться в заяві пожежної служби Форт-Уерта. Інший був доставлений в лікарню в Форт-Уерт.

При падінні літака були пошкодженні три будинки, трьом жителям цих будинків було надано допомогу на місці події, після чого їх відпустили, повідомили в пожежній службі Форт-Уерта. В результаті аварії було відключено електрику в 44 будинках в цьому районі, і комунальні служби працюють над його відновленням.

“Нам неймовірно пощастило, що літак впав у дворах будинків, а не в саме житло”, — сказали в управлінні Форт-Уерта.

Нагадаємо

17 серпня новітній військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами