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В течение суток произошло 97 боевых столкновений. На фронте - Генштаб

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 05:35  •  18451 просмотра

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Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М и нанесли многочисленные удары по объектам противника, проведя за сутки 97 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 удара - по пунктам управления и  3 удара - по зенитно-ракетных комплексах противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М. Всего за прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

  • 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 
  • 1 пункту управления, 
  • 1 складу боеприпасов, 
  • 2 станциям РЭБ,
  • 11 артиллерийским средствам противника.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Протягом доби відбулося 97 бойових зіткнень. На фронті – Генштаб
Within the last day, 97 combat engagements took place. General Staff at the frontline
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