В течение суток произошло 97 боевых столкновений. На фронте - Генштаб

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 удара - по пунктам управления и 3 удара - по зенитно-ракетных комплексах противника. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М. Всего за прошедшие сутки произошло 97 боевых столкновений.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по:

6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

1 пункту управления,

1 складу боеприпасов,

2 станциям РЭБ,

11 артиллерийским средствам противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США наложили санкции на руководителя белорусского Красного Креста и 11 фирм за нарушение прав человека