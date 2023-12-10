В течение дня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 52 взрыва
Киев • УНН
Российские войска 8 раз атаковали границу Сумской области в Украине 10 декабря, вызвав 52 взрыва в пяти населенных пунктах.
В течение воскресенья, 10 декабря, российские войска совершили 8 обстрелов приграничья Сумской области. Под обстрелами находились Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская и Середино-Будская громады. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Как отмечается, в течение дня россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрывы.
Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская громады:
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрывы), обстрел с помощью FPV-дрона (1 взрыв) и обстрел из автоматического стрелкового оружия.
- Великописаревская громада: зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (28 взрывов).
- Новослободская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: осуществлен обстрел из РСЗО (5 взрывов).
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В течение дня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 52 взрыва
Российские войска 8 раз атаковали границу Сумской области в Украине 10 декабря, вызвав 52 взрыва в пяти населенных пунктах.
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