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В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
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В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
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Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
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Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
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Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета
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Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт
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По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
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Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
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Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
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