В сторону Миргорода зафиксирована скоростная цель, сообщили Воздушные силы ВСУ Украины, пишет УНН.

Детали

"Скоростная цель на Миргород!" - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

В Полтавской и ряде других областей - воздушная тревога.

Ранее

Перед этим ВС ВСУ дважды сообщали о работе ПВО по дрону-разведчику врага в Полтавской области.