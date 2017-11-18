В столице автомобиль сбил женщину на переходе

“ДТП в Киеве: девушка на Порш Каен сбила женщину, которая переходила переход на Сечевых Стрельцов / Черновола”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что пострадавшую после инцидента госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в столице на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек.