В столице автомобиль сбил женщину на переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве водитель автомобиля сбил женщину, которая переходила пешеходный переход. Пострадавшая госпитализирована, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Киеве: девушка на Порш Каен сбила женщину, которая переходила переход на Сечевых Стрельцов / Черновола”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что пострадавшую после инцидента госпитализировали.
Сейчас на месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в столице на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек.