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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.
18:08 • 2714 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения РФ.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 29223 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 62049 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 81235 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86787 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 100985 просмотра

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В столице автомобиль сбил женщину на переходе

В столице автомобиль сбил женщину на переходе

Киев  •  УНН

 • 15774 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве водитель автомобиля сбил женщину, которая переходила пешеходный переход. Пострадавшая госпитализирована, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“ДТП в Киеве: девушка на Порш Каен сбила женщину, которая переходила переход на Сечевых Стрельцов / Черновола”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что пострадавшую после инцидента госпитализировали.

Сейчас на месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в столице на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек.

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