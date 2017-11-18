В столиці автомобіль збив жінку на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Києві водій автомобіля збила жінку, яка переходила перехід. Постраждалу госпіталізовано, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП в Києві: дівчина на Порш Каєн збила жінку, яка переходила перехід на Січових Стрільців / Чорновола”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що постраждалу після інциденту госпіталізували.
Наразі на місці ДТП працює поліція і слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у столиці на перехресті Великої Окружної дороги і вулиці Газопровідної зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали шість людей.