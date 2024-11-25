В столице в результате атаки БпЛА вспыхнул пожар в жилом доме и обломки упали на частный сектор
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева загорелся балкон на 9 этаже жилого дома из-за вражеской атаки. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку без пожара и пострадавших.
В столице из-за вражеской атаки в одном районе произошло возгорание в жилом доме, а в другом - обломки упали на частную застройку. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Поэтому в Днепровском районе Киева загорелись окна балкона на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. Информация о возможных пострадавших сейчас уточняется.
Также было зафиксировано падение обломков на частную застройку в Дарницком районе. По предварительным данным, там не произошло пожара, и пострадавших нет.
Оперативная информация продолжает обновляться.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в столице работает ПВО.