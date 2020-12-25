В США впервые назначили женщину командующим ядерного авианосца
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. ВМС США объявили о назначении капитана Эми Бауерншмидт командующим эсминца “Авраам Линкольн”, базирующемся в Сан-Диего. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что впервые в истории США командующим ядерного авианосца станет женщина.
Бауерншмидт является выпускницей Академии ВМС США в 1994 году по специальности — пилот вертолета. Выпускницы этого года стали первыми женщинами, которые несли службу на боевых кораблях и самолетах.
Согласно биографии Бауершмидт, женщина имеет больше 3000 часов полетов на вертолетах ВМС США. Ранее она служила исполнительным офицером авианосца “Авраам Линкольн”.
“Для меня чрезвычайная честь, что меня выбрали. Мне нравится управлять матросами и я воспринимаю эту ответственность очень серьезно”, — заявила Бауерншмидт.
Добавим, что на авианосце “Авраам Линкольн” служит примерно 5000 военных.