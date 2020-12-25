В США вперше призначили жінку командувачем ядерного авіаносця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. ВМС США оголосили про призначення капітана Емі Бауерншмідт командувачем есмінця “Авраам Лінкольн”, що базується в Сан-Дієго. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
Зазначається, що вперше в історії США командувачем ядерного авіаносця стане жінка.
Бауерншмідт є випускницею Академії ВМС США 1994 року за спеціальністю — пілот гелікоптера. Випускниці цього року стали першими жінками, які несли службу на бойових кораблях та літаках.
Згідно з біографією Бауершмідт, жінка має більше 3 000 годин польотів на гелікоптерах ВМС США. Раніше вона служила виконавчим офіцером авіаносця “Авраам Лінкольн”.
“Для мене надзвичайна честь, що мене обрали. Мені подобається керувати матросами і я сприймаю цю відповідальність дуже серйозно”, — заявила Бауерншмідт.
Додамо, що на авіаносці “Авраам Лінкольн” служить приблизно 5 000 військових.