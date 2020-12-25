В США вперше призначили жінку командувачем ядерного авіаносця

Зазначається, що вперше в історії США командувачем ядерного авіаносця стане жінка.

Бауерншмідт є випускницею Академії ВМС США 1994 року за спеціальністю — пілот гелікоптера. Випускниці цього року стали першими жінками, які несли службу на бойових кораблях та літаках.

Згідно з біографією Бауершмідт, жінка має більше 3 000 годин польотів на гелікоптерах ВМС США. Раніше вона служила виконавчим офіцером авіаносця “Авраам Лінкольн”.

“Для мене надзвичайна честь, що мене обрали. Мені подобається керувати матросами і я сприймаю цю відповідальність дуже серйозно”, — заявила Бауерншмідт.

Додамо, що на авіаносці “Авраам Лінкольн” служить приблизно 5 000 військових.