В США с визитом прибыли Стефанчук, Умеров и Ермак
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Украины, Министр обороны и Глава Офиса Президента Украины посетили США, где обсудили вопросы поддержки в условиях войны и подчеркнули важность глобальной реакции на основе Украинской формулы мира.
Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США. Об этом сообщили на сайте президента Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рамках визита в Соединенные Штаты Америки руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выступил в Институте мира США. Он поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину в войне с российским агрессором.
Уже 649 дней Украина борется за свою свободу. Мы сорвали планы российского блицкрига. Мы выстояли. Украинцы чрезвычайно благодарны всем, кто помог нам остаться суверенным и независимым государством
Андрей Ермак отметил, что сегодня Россия раздувает конфликты в разных странах и провоцирует новые мировые кризисы. Поэтому это нужно предотвратить.
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Надо лечить болезнь, а не ее симптомы. Переговоры с террористами всегда заканчиваются лишь хрупким перемирием. Ключ к миру - в лишении сил их кукловодов
Андрей Ермак акцентировал, что Формула мира, которую представил Президент Владимир Зеленский на саммите G20 на Бали, предлагает комплексный ответ на вызовы безопасности, перед которыми стоит человечество.
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Она возвращает в мир справедливость. Это украинская формула, но план мира на ее основе имеет соавторов по всему миру. Мы превращаем добрую волю в доброе действие
Руководитель Офиса Главы государства отметил, что количество участников встреч дипломатических представителей, на которых обсуждают механизмы имплементации Формулы мира, постоянно увеличивается, и к последней такой встрече присоединились 86 дипломатов. Андрей Ермак отметил, что на встречах советников по национальной безопасности и внешней политике финализируются механизмы имплементации Формулы.
С каждой следующей встречей мы становимся сильнее. Все достижимым становится Глобальный саммит мира - собрание лидеров мира, преданных как можно более быстрому установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира. І мы верим, что этот саммит состоится уже вскоре
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украина стремится исправить систему международных отношений и заставить ее работать на основе верховенства права.
Формула мира уже стала международной экосистемой. Сейчас это целостная структура, элементы которой тесно взаимосвязаны. Это каркас, на который нанизываются исполнительные механизмы. Справедливый, всеобъемлющий и прочный мир возможен только как следствие коллективной воли и коллективных действий. Ответственные государства, уважающие международное право, должны оставаться едиными и преданными делу спасения мира. Предотвратить войну можно только путем предоставления Украине надежных многосторонних гарантий безопасности
Он отметил, что имплементация Формулы мира станет фундаментом, который позволит остановить тиранию в будущем.
Справочно
Институт мира США (United States Institute of Peace) - независимый, беспартийный государственный независимый, беспартийный государственный аналитический центр, изучающий вопросы предотвращения и преодоления международных конфликтов. Институт финансируется исключительно за счет ассигнований Конгресса США. Аналитики Института часто действуют как посредники в зонах конфликтов.
В США с визитом прибыли Стефанчук, Умеров и Ермак
Председатель Верховной Рады Украины, Министр обороны и Глава Офиса Президента Украины посетили США, где обсудили вопросы поддержки в условиях войны и подчеркнули важность глобальной реакции на основе Украинской формулы мира.
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