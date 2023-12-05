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В США с визитом прибыли Стефанчук, Умеров и Ермак

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 23:00  •  12180 просмотра

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Председатель Верховной Рады Украины, Министр обороны и Глава Офиса Президента Украины посетили США, где обсудили вопросы поддержки в условиях войны и подчеркнули важность глобальной реакции на основе Украинской формулы мира.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак прибыли с визитом в США. Об этом сообщили на сайте президента Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках визита в Соединенные Штаты Америки руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выступил в Институте мира США. Он поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину в войне с российским агрессором.

Уже 649 дней Украина борется за свою свободу. Мы сорвали планы российского блицкрига. Мы выстояли. Украинцы чрезвычайно благодарны всем, кто помог нам остаться суверенным и независимым государством

сказал руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак отметил, что сегодня Россия раздувает конфликты в разных странах и провоцирует новые мировые кризисы. Поэтому это нужно предотвратить.

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Надо лечить болезнь, а не ее симптомы. Переговоры с террористами всегда заканчиваются лишь хрупким перемирием. Ключ к миру - в лишении сил их кукловодов

убежден руководитель Офиса Главы государства.

Андрей Ермак акцентировал, что Формула мира, которую представил Президент Владимир Зеленский на саммите G20 на Бали, предлагает комплексный ответ на вызовы безопасности, перед которыми стоит человечество.

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Она возвращает в мир справедливость. Это украинская формула, но план мира на ее основе имеет соавторов по всему миру. Мы превращаем добрую волю в доброе действие

сказал он.

Руководитель Офиса Главы государства отметил, что количество участников встреч дипломатических представителей, на которых обсуждают механизмы имплементации Формулы мира, постоянно увеличивается, и к последней такой встрече присоединились 86 дипломатов. Андрей Ермак отметил, что на встречах советников по национальной безопасности и внешней политике финализируются механизмы имплементации Формулы.

С каждой следующей встречей мы становимся сильнее. Все достижимым становится Глобальный саммит мира - собрание лидеров мира, преданных как можно более быстрому установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира. І мы верим, что этот саммит состоится уже вскоре

сказал он.
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Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украина стремится исправить систему международных отношений и заставить ее работать на основе верховенства права.

Формула мира уже стала международной экосистемой. Сейчас это целостная структура, элементы которой тесно взаимосвязаны. Это каркас, на который нанизываются исполнительные механизмы. Справедливый, всеобъемлющий и прочный мир возможен только как следствие коллективной воли и коллективных действий. Ответственные государства, уважающие международное право, должны оставаться едиными и преданными делу спасения мира. Предотвратить войну можно только путем предоставления Украине надежных многосторонних гарантий безопасности

убежден Андрей Ермак.

Он отметил, что имплементация Формулы мира станет фундаментом, который позволит остановить тиранию в будущем.

Справочно

Институт мира США (United States Institute of Peace) - независимый, беспартийный государственный независимый, беспартийный государственный аналитический центр, изучающий вопросы предотвращения и преодоления международных конфликтов. Институт финансируется исключительно за счет ассигнований Конгресса США. Аналитики Института часто действуют как посредники в зонах конфликтов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
До США з візитом прибули Стефанчук, Умєров і Єрмак
Stefanchuk, Umerov, and Yermak arrive in the U.S. for a visit
Новости по теме

В США с визитом прибыли Стефанчук, Умеров и Ермак

Председатель Верховной Рады Украины, Министр обороны и Глава Офиса Президента Украины посетили США, где обсудили вопросы поддержки в условиях войны и подчеркнули важность глобальной реакции на основе Украинской формулы мира.

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