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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 88019 просмотра

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8 марта, 10:25 • 104312 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

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В США пожарные спасли женщину, которая просидела трое суток в сломанном лифте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники пожарной службы Нью-Йорка в понедельник спасли женщину, которая провела в застрявшем лифте жилого здания на Манхэттене почти трое суток. Как сообщила на своем сайте газета The New York Times, пострадавшая госпитализирована, сообщает УНН.

Издание пока не обладает информацией о том, насколько серьезно пострадала женщина. По информации газеты, это была уборщица, пришедшая в дом в минувшую пятницу, 25 января, и застрявшая в лифте между вторым и третьим этажами. Владельцы здания узнали об этом в понедельник утром, вернувшись из поездки после выходных. Прибывшие после звонка по телефону пожарные разомкнули двери лифта и извлекли изнутри женщину, которую пришлось нести на носилках до машины скорой помощи.

В городском департаменте строений сообщили газете, что в последний раз инспекция лифта этого дома проводилась в июле 2018 года. Нареканий или жалоб со стороны жильцов на этот счет не поступало.

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Согласно публикации, этот пятиэтажный дом был продан за около 8 млн долларов в 1999 году супругам Уоррену и Харриет Стивенс. Уоррен Стивенс возглавляет инвестиционную фирму Stephens Inc. со штаб-квартирой в Литл-Рок (штат Арканзас). Журнал "Форбс" в прошлом году оценивал активы этого бизнесмена в 2,7 млрд долларов, поставив его на 302-ю строку в рейтинге 400 самых преуспевающих американцев.

Напоминаем, что 2 января 2019 областной центр всколыхнула трагедия, что произошла в одной из жилых многоэтажек. Через самопроизвольное движение лифта с открытыми дверями погиб младенец, родные не успели спасти ребенка из коляски, когда лифт внезапно начал двигаться.

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