В США пожежні врятували жінку, яка просиділа три доби в зламаному ліфті

Видання поки не володіє інформацією про те, наскільки серйозно постраждала жінка. За інформацією газети, це була прибиральниця, яка прийшла в будинок в минулу п’ятницю, 25 січня, і застрягла в ліфті між другим і третім поверхами. Власники будівлі дізналися про це в понеділок вранці, повернувшись з поїздки після вихідних. Пожежні, що прибули після дзвінка по телефону, розімкнули двері ліфта і витягли зсередини жінку, яку довелося нести на носилках до машини швидкої допомоги.

У міському департаменті будівель повідомили газеті, що в останній раз інспекція ліфта цього будинку проводилася в липні 2018 року. Нарікань або скарг з боку мешканців з цього приводу не надходило.

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Відповідно до публікації, цей п’ятиповерховий будинок був проданий за близько 8 млн доларів в 1999 році подружжю Уоррену і Гаррієт Стівенс. Уоррен Стівенс очолює інвестиційну фірму Stephens Inc. зі штаб-квартирою в Літл-Рок (штат Арканзас). Журнал “Форбс” в минулому році оцінював активи цього бізнесмена в 2,7 млрд доларів, поставивши його на 302-й рядок у рейтингу 400 найбільш успішних американців.

Нагадуємо, що 2 січня 2019 року обласний центр сколихнула трагедія, що сталася в одній із житлових багатоповерхівок. Через самовільний рух ліфту з відкритими дверима загинуло немовля, рідні не встигли врятувати дитину з візочка, коли ліфт раптово почав рухатись.