В США пожежні врятували жінку, яка просиділа три доби в зламаному ліфті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Співробітники пожежної служби Нью-Йорка в понеділок врятували жінку, яка провела в застряглому ліфті житлового будинку на Манхеттені майже три доби. Як повідомила на своєму сайті газета The New York Times, потерпіла госпіталізована, повідомляє УНН.
Видання поки не володіє інформацією про те, наскільки серйозно постраждала жінка. За інформацією газети, це була прибиральниця, яка прийшла в будинок в минулу п’ятницю, 25 січня, і застрягла в ліфті між другим і третім поверхами. Власники будівлі дізналися про це в понеділок вранці, повернувшись з поїздки після вихідних. Пожежні, що прибули після дзвінка по телефону, розімкнули двері ліфта і витягли зсередини жінку, яку довелося нести на носилках до машини швидкої допомоги.
У міському департаменті будівель повідомили газеті, що в останній раз інспекція ліфта цього будинку проводилася в липні 2018 року. Нарікань або скарг з боку мешканців з цього приводу не надходило.
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Відповідно до публікації, цей п’ятиповерховий будинок був проданий за близько 8 млн доларів в 1999 році подружжю Уоррену і Гаррієт Стівенс. Уоррен Стівенс очолює інвестиційну фірму Stephens Inc. зі штаб-квартирою в Літл-Рок (штат Арканзас). Журнал “Форбс” в минулому році оцінював активи цього бізнесмена в 2,7 млрд доларів, поставивши його на 302-й рядок у рейтингу 400 найбільш успішних американців.
Нагадуємо, що 2 січня 2019 року обласний центр сколихнула трагедія, що сталася в одній із житлових багатоповерхівок. Через самовільний рух ліфту з відкритими дверима загинуло немовля, рідні не встигли врятувати дитину з візочка, коли ліфт раптово почав рухатись.