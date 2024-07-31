В США на аукционе продали золотое бикини принцессы Леи из «Звездных войн» за 175 тыс. долларов

Киев • УНН
Знаменитый костюм Кэрри Фишер из фильма 'Звездные войны: Возвращение джедая' продан на аукционе в США. Также были реализованы другие киноартефакты, включая миниатюрный летательный аппарат из 'Новой надежды' за $1,55 млн.
Знаменитый костюм, который носила Кэрри Фишер в фильме «Звездные войны: Возвращение джедая», был продан на аукционе в США за 175 тыс. долларов.
Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Известное золотое бикини принцессы Леи, которое носила покойная Кэрри Фишер в «Звездных войнах», продали на аукционе за 175 тыс. долларов. Костюм, который прославился благодаря фильму «Возвращение джедая» 1983 года, когда персонаж Фишера надевал его, будучи прикованным к трону Джабби Хатта, был куплен на распродаже Heritage Auctions в пятницу в США
Отмечается, что комплект из семи частей, который включает бюстгальтер для бикини, пластины для бикини, кольца на бедрах, браслет и браслет, был разработан покойным Ричардом Миллером, главным скульптором Industrial Light& Magic.
Напомним,
Самый большой и самый полный из когда-либо найденных останков стегозавра был продан за 44,6 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.