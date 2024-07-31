В США на аукционе продали золотое бикини принцессы Леи из «Звездных войн» за 175 тыс. долларов

Знаменитый костюм, который носила Кэрри Фишер в фильме «Звездные войны: Возвращение джедая», был продан на аукционе в США за 175 тыс. долларов.

Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Известное золотое бикини принцессы Леи, которое носила покойная Кэрри Фишер в «Звездных войнах», продали на аукционе за 175 тыс. долларов. Костюм, который прославился благодаря фильму «Возвращение джедая» 1983 года, когда персонаж Фишера надевал его, будучи прикованным к трону Джабби Хатта, был куплен на распродаже Heritage Auctions в пятницу в США - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплект из семи частей, который включает бюстгальтер для бикини, пластины для бикини, кольца на бедрах, браслет и браслет, был разработан покойным Ричардом Миллером, главным скульптором Industrial Light& Magic.

Также на аукционе был продан за 1,55 млн долларов миниатюрный летательный аппарат из первого фильма «Звездные войны» «Новая надежда»;

постер к фильму «Звездный путь 4: Путешествие домой» Боба Пика за 106 250 долларов;



молот Тора из Marvel's Thor: The Dark World за 81 250 долларов;



волшебная палочка, которой Дэниел Рэдклифф пользовался в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», была продана за 52 тыс. долларов;



одежда Маколи Калкина в первом фильме «Один дома» - за 47,5 тыс. долларов.



Напомним,

Самый большой и самый полный из когда-либо найденных останков стегозавра был продан за 44,6 млн долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.