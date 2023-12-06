В Сенате представили пакет финансирования на $111 млрд с помощью Украине
Киев • УНН
Сенат США представил законопроект на сумму 111 миллиардов долларов на поддержку Украины - более 15 миллиардов долларов, помощь Израилю - 10,6 миллиардов долларов, а также финансирование мероприятий по охране границ. Законопроект сталкивается с партийными проблемами относительно иммиграционных и пограничных положений.
В Сенате США представили законопроект по национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, в который вошли оказание помощи Украине и Израилю, а также меры, направленные на защиту южной границы Мексикой. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на документ, передает УНН.
Детали
Документ имеет 167 страниц. В нем предусмотрена поддержка Украины на более 15 миллиардов долларов, в частности в таких сферах, как "военная подготовка, обмен разведданными и усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".
Законопроект также содержит 10,6 млрд долларов на помощь Израилю, которая, как указано, включает $4 млрд на противоракетную оборону, а также $1,2 млрд на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный луч.
Также речь идет о 43,6 миллиарда долларов на мероприятия, направленных на увеличение производственных мощностей страны в сфере вооружений и боеприпасов, на инвестиции в американскую промышленную базу подводных лодок и увеличение их запасов.
В заявлении, сопровождавшем обнародование законопроекта республиканка Пэтти Мюррей назвала крайне важным продолжить нашу поддержку Украины в этот решающий момент и дать понять Путину и другим диктаторам, что они не могут просто переждать, пока Соединенные Штаты переждут.
Сенаторам давно пора прекратить привязывать партийные и экстремистские иммиграционные предложения к широко двухпартийному дополнению
Она добавила, что этот пакет также стимулирует усилия всего правительства, направленные на прекращение потока фентанила и борьбу с транснациональными преступными организациями, которые занимаются его незаконным оборотом.
Дополнение
Это решение было принято в то время, когда переговоры о границе между границе между сенаторами с обеих сторон в последние дни потерпели неудачу, поскольку республиканцы требуют, чтобы любое соглашение о предоставлении помощи Украине и Израилю также включало изменения, направленные на усиление безопасности границ.
Среди положений - выделение примерно 1,4 миллиарда долларов на наем "команд судей по вопросам иммиграции, включая помощников адвокатов, юристов, помощников юристов, судебных администраторов, переводчиков и другого вспомогательного персонала.
Законопроект также предусматривает сотни миллионов долларов на усилия, направленные на решение проблемы нехватки образцов ДНК, собранных у мигрантов, задержанных пограничным патрулем США, а также на усиление лабораторного анализа Администрацией по контролю за наркотиками образцов нелегального фентанила для отслеживания нелегальных поставок фентанила обратно к производителям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина работает над тем, чтобы получить одобрение помощи от США до Рождества, - Кулеба
Демократы говорят, что законопроект также предоставит более 5 миллиардов долларов экстренного финансирования Таможенной и пограничной службе США и около 2,3 миллиардов долларов экстренного финансирования Иммиграционной и таможенной службе США.
Ожидается, что законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду, поскольку демократы предупреждают, что Украине не хватает ресурсов на фоне продолжающейся войны с Россией.
Однако, на пути к принятию законопроекта стоит непростой путь, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по границы.
Напомним
Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майка Джонсона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому
В то же время госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат США может не принять законопроект о дополнительной помощи Украине в среду, 6 декабря, из-за технических проблем.
В Сенате представили пакет финансирования на $111 млрд с помощью Украине
Сенат США представил законопроект на сумму 111 миллиардов долларов на поддержку Украины - более 15 миллиардов долларов, помощь Израилю - 10,6 миллиардов долларов, а также финансирование мероприятий по охране границ. Законопроект сталкивается с партийными проблемами относительно иммиграционных и пограничных положений.
Через 36 месяцев службы: парламент обсуждает возможность демобилизации военнослужащих
Парламентский комитет Украины рассматривает варианты демобилизации мобилизованных военнослужащих после определенного срока службы, а также обсуждает способы позволить призывникам уволиться в запас или перейти на контрактную службу во время военного положения.
В Украине стартовал новый этап обмена старых ламп на светодиодные для пенсионеров
В Украине начался новый этап программы по обмену старых ламп на светодиодные, которая позволяет пенсионерам получить пять светодиодных ламп в отделениях "Укрпочты", что является частью усилий по повышению энергоэффективности и уменьшению нагрузки на электросети.
Нетаньяху призвал мир осудить изнасилование боевиками ХАМАС израильских женщин
Нетаньяху требует глобального осуждения изнасилований, совершенных боевиками ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября. Он раскритиковал молчание правозащитных организаций по этому поводу.
США наложили санкции на руководителя белорусского Красного Креста и 11 фирм за нарушение прав человека
США ввели санкции против восьми белорусов и 11 белорусских фирм, включая главу Белорусского Красного Креста, за антидемократические действия и нарушение прав человека.
США и Швеция подписали Соглашение об оборонном сотрудничестве
США и Швеция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве с целью усиления партнерства в сфере безопасности и трансатлантической безопасности, которое будет действовать как до, так и после потенциального вступления Швеции в НАТО.
Украина работает над тем, чтобы получить одобрение помощи от США до Рождества, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Кулеба выразил оптимизм после переговоров с госсекретарем США Блинкеном о получении помощи от Конгресса США перед Рождеством, подчеркнув необходимость продолжения усилий.
Россияне развивают сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на ВОТ
Оккупанты продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ.
Все политические решения относительно передачи Украине F-16 приняты - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что все политические решения по передаче Украине американских истребителей F-16 приняты. Остались техническая подготовка, обучение украинских пилотов и технического персонала, а также развитие инфраструктуры.
Сенат США может не проголосовать за дополнительную помощь Украине в среду - госпожа посол Маркарова
Сенат США может не принять законопроект о дополнительной помощи Украине из-за технических проблем, не связанных с Украиной, заявляет посол Маркарова. Разногласия касаются положений законопроекта относительно южной границы США.