В Сенате представили пакет финансирования на $111 млрд с помощью Украине

В Сенате США представили законопроект по национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов, в который вошли оказание помощи Украине и Израилю, а также меры, направленные на защиту южной границы Мексикой. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на документ, передает УНН.

Детали

Документ имеет 167 страниц. В нем предусмотрена поддержка Украины на более 15 миллиардов долларов, в частности в таких сферах, как "военная подготовка, обмен разведданными и усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования".

Законопроект также содержит 10,6 млрд долларов на помощь Израилю, которая, как указано, включает $4 млрд на противоракетную оборону, а также $1,2 млрд на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный луч.

Также речь идет о 43,6 миллиарда долларов на мероприятия, направленных на увеличение производственных мощностей страны в сфере вооружений и боеприпасов, на инвестиции в американскую промышленную базу подводных лодок и увеличение их запасов.

В заявлении, сопровождавшем обнародование законопроекта республиканка Пэтти Мюррей назвала крайне важным продолжить нашу поддержку Украины в этот решающий момент и дать понять Путину и другим диктаторам, что они не могут просто переждать, пока Соединенные Штаты переждут.

Сенаторам давно пора прекратить привязывать партийные и экстремистские иммиграционные предложения к широко двухпартийному дополнению сказала Пэтти Мюррей.

Она добавила, что этот пакет также стимулирует усилия всего правительства, направленные на прекращение потока фентанила и борьбу с транснациональными преступными организациями, которые занимаются его незаконным оборотом.

Дополнение

Это решение было принято в то время, когда переговоры о границе между границе между сенаторами с обеих сторон в последние дни потерпели неудачу, поскольку республиканцы требуют, чтобы любое соглашение о предоставлении помощи Украине и Израилю также включало изменения, направленные на усиление безопасности границ.

Среди положений - выделение примерно 1,4 миллиарда долларов на наем "команд судей по вопросам иммиграции, включая помощников адвокатов, юристов, помощников юристов, судебных администраторов, переводчиков и другого вспомогательного персонала.

Законопроект также предусматривает сотни миллионов долларов на усилия, направленные на решение проблемы нехватки образцов ДНК, собранных у мигрантов, задержанных пограничным патрулем США, а также на усиление лабораторного анализа Администрацией по контролю за наркотиками образцов нелегального фентанила для отслеживания нелегальных поставок фентанила обратно к производителям.

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Демократы говорят, что законопроект также предоставит более 5 миллиардов долларов экстренного финансирования Таможенной и пограничной службе США и около 2,3 миллиардов долларов экстренного финансирования Иммиграционной и таможенной службе США.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование в среду, поскольку демократы предупреждают, что Украине не хватает ресурсов на фоне продолжающейся войны с Россией.

Однако, на пути к принятию законопроекта стоит непростой путь, поскольку республиканцы настаивают на более агрессивных предложениях по границы.

Напомним

Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя ОП Андрея Ермака и посла Украины в США во время пребывания с визитом в Америке встретились со спикером Палаты представителей США Майка Джонсона.

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В то же время госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат США может не принять законопроект о дополнительной помощи Украине в среду, 6 декабря, из-за технических проблем.