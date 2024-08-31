В Румынии нашли застреленным украинца, открыто уголовное дело

В субботу утром, 31 августа, в одном из домов в уезде Ботошани, Румыния, был найден застреленным в голову гражданин Украины. Об этом пишет издание News.ro, передает УНН.

Детали

Возле тела следователи нашли охотничье ружье. Согласно информации от источников, приближенных к следствию, мужчина прибыл в Румынию несколько дней назад и, вероятно, пересек границу незаконно вместе с другим украинцем. Оба проживали в одном и том же доме.

Представители Инспектората полиции уезда Ботошани сообщили, что в 8:00 в субботу полицейские получили сообщение от жителя коммуны Джордже Энеску о том, что в его доме находится мертвый гражданин Украины.

«Полицейские, прибывшие на место происшествия, подтвердили информацию и обнаружили 26-летнего молодого человека с огнестрельным ранением головы, рядом с ним лежало охотничье ружье. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента», - сообщили правоохранители.

Сейчас открыто уголовное дело по статьям об убийстве по неосторожности, нарушении режима обращения с оружием и боеприпасами, а также квалифицированной контрабанде.

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