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У Румунії знайшли застреленим українця, відкрито кримінальну справу

У Румунії знайшли застреленим українця, відкрито кримінальну справу

Київ • УНН

 • 20417 перегляди

26-річний громадянин України знайдений мертвим з вогнепальним пораненням голови в Румунії. Поліція розслідує справу як вбивство через необережність, порушення режиму поводження зі зброєю та контрабанду.

 У суботу вранці, 31 серпня, в одному з будинків у повіті Ботошані, Румунія, був знайдений застреленим в голову громадянин України. Про це пише видання News.ro, передає УНН.

Деталі

Біля тіла слідчі знайшли мисливську рушницю. Згідно з інформацією від джерел, наближених до слідства, чоловік прибув до Румунії кілька днів тому й, імовірно, перетнув кордон незаконно разом з іншим українцем. Обидва проживали в тій самій оселі.

Представники Інспекторату поліції повіту Ботошані повідомили, що о 8:00 в суботу поліцейські отримали повідомлення від жителя комуни Джордже Енеску про те, що у його будинку знаходиться мертвий громадянин України.

"Поліцейські, які прибули на місце події, підтвердили інформацію та виявили 26-річного молодого чоловіка з вогнепальним пораненням голови, поруч із ним лежала мисливська рушниця. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту," — повідомили правоохоронці.

Зараз відкрито кримінальну справу за статтями про вбивство через необережність, порушення режиму поводження зі зброєю та боєприпасами, а також кваліфіковану контрабанду.

Міноборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot30.08.24, 20:13 • 22685 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП

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