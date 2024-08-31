У Румунії знайшли застреленим українця, відкрито кримінальну справу
Київ • УНН
26-річний громадянин України знайдений мертвим з вогнепальним пораненням голови в Румунії. Поліція розслідує справу як вбивство через необережність, порушення режиму поводження зі зброєю та контрабанду.
У суботу вранці, 31 серпня, в одному з будинків у повіті Ботошані, Румунія, був знайдений застреленим в голову громадянин України. Про це пише видання News.ro, передає УНН.
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Біля тіла слідчі знайшли мисливську рушницю. Згідно з інформацією від джерел, наближених до слідства, чоловік прибув до Румунії кілька днів тому й, імовірно, перетнув кордон незаконно разом з іншим українцем. Обидва проживали в тій самій оселі.
Представники Інспекторату поліції повіту Ботошані повідомили, що о 8:00 в суботу поліцейські отримали повідомлення від жителя комуни Джордже Енеску про те, що у його будинку знаходиться мертвий громадянин України.
"Поліцейські, які прибули на місце події, підтвердили інформацію та виявили 26-річного молодого чоловіка з вогнепальним пораненням голови, поруч із ним лежала мисливська рушниця. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту," — повідомили правоохоронці.
Зараз відкрито кримінальну справу за статтями про вбивство через необережність, порушення режиму поводження зі зброєю та боєприпасами, а також кваліфіковану контрабанду.
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