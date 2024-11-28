В Ровенской области начали восстанавливать питание системы водоснабжения

В Ровенской области после массированной атаки рф начали постепенно восстанавливать электропитание системы водоснабжения. Давление воды в ближайшее время должно нормализоваться, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.

Постепенно восстанавливаем электропитание системы водоснабжения. Ожидаем, что давление воды в ближайшее время нормализуется - написал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в ровненькой областии в результате ракетной атаки по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались жители 681 населенного пункта. Возникли проблемы с водоснабжением, школы перешли на дистанционное обучение.

В 10: 30 Глава ОВА сообщил, что после атаки рф энергетики начнут восстановление электроснабжения в течение часа, в первую очередь для критической инфраструктуры, из-за возможных перепадов напряжения рекомендуется осторожно использовать чувствительные электроприборы.