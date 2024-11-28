В Ровенской области начали восстанавливать питание системы водоснабжения
Киев • УНН
После массированной атаки рф в Ровенской области начали восстановление электроснабжения системы водоснабжения. 681 населенный пункт оставался без света, были проблемы с водой и школы перешли на дистанционное обучение.
В Ровенской области после массированной атаки рф начали постепенно восстанавливать электропитание системы водоснабжения. Давление воды в ближайшее время должно нормализоваться, сообщил в четверг глава Ровенской ОВА Александр Коваль в Telegram, пишет УНН.
Постепенно восстанавливаем электропитание системы водоснабжения. Ожидаем, что давление воды в ближайшее время нормализуется
Ранее сообщалось, что в ровненькой областии в результате ракетной атаки по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались жители 681 населенного пункта. Возникли проблемы с водоснабжением, школы перешли на дистанционное обучение.
В 10: 30 Глава ОВА сообщил, что после атаки рф энергетики начнут восстановление электроснабжения в течение часа, в первую очередь для критической инфраструктуры, из-за возможных перепадов напряжения рекомендуется осторожно использовать чувствительные электроприборы.