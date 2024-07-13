В Ростовской области после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотников
Киев • УНН
Нефтебаза в Ростовской области России загорелась после атаки беспилотника рано утром 13 июля, жертв нет.
Утром 13 июля в Ростовской области России, вспыхнула нефтебаза из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает УНН.
Детали
"Около 04:00 в результате атаки БпЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают спасатели, привлечено 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется.
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