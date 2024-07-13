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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ростовской области после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотников

Киев  •  УНН

13 июля 2024, 05:13  •  7221 просмотра

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Нефтебаза в Ростовской области России загорелась после атаки беспилотника рано утром 13 июля, жертв нет.

Утром 13 июля в Ростовской области России, вспыхнула нефтебаза из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает УНН.

Детали

"Около 04:00 в результате атаки БпЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают спасатели, привлечено 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется.

Дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области9 июля 2024, 03:13 • 29569 просмотров

Лилия Подоляк

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