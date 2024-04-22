В российском воронеже сообщают о масштабном пожаре на электромеханическом заводе

На электромеханическом заводе "элмаш" в воронеже в рф произошел крупный пожар, информации о жертвах пока нет, сообщил российский телеграм-канал 112, пишет УНН.

Детали

"Большой пожар в воронеже - там пылает электромеханический завод "элмаш", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, площадь возгорания составляет 3000 "квадратов". Информации о пострадавших нет.

Дополнение

В подмосковье в производственном помещении и санкт-петербурге на станции техобслуживания ночью произошли масштабные пожары.