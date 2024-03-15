В России заявляют о сбивании 7 снарядов над белгородщиной, губернатор говорит о "боях за пределами региона"

В минобороны рф утром 15 марта заявили о якобы сбитых над белгородской областью семи реактивных снарядов. Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил, что "на территории региона вражеских войск нет", бои идут за его пределами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мо рф и сообщение вячеслава гладкова в соцсетях.

Детали

Как сообщается, над белгородом и белгородским районом якобы сработала вражеская система ПВО, на подлете к городу сбито 7 снарядов системы залпового огня.

По данным губернатора области, в белгороде пострадали 2 человека. В городе различные повреждения обнаружены в квартирах семи многоквартирных домов. Также гладков заявляет, что зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона. В белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома.

По словам губернатора "на территории региона других войск нет, бой идет за его пределами".

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