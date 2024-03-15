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Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний
Ночью из-за атаки "шахеда" на Харьковщине произошел пожар, за сутки в результате обстрелов рф один пострадавший
В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки рф: в больнице умерла женщина
В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей
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В России заявляют о сбивании 7 снарядов над белгородщиной, губернатор говорит о "боях за пределами региона"
россия утверждает, что сбила 7 реактивный снарядов над белгородской областью, в то время как губернатор заявляет, что бои происходят за пределами области.
Украинцев на оккупированных территориях предупредили о возможных провокациях рф во время "выборов"
На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты планируют теракты и провокации с жертвами среди мирного населения на избирательных участках во время так называемых "выборов" президента россии с 15 по 17 марта.
В Белом доме отреагировали на предложение спикера Джонсона оказать помощь Украине в виде займа
Белый дом выступает против предложения спикера Джонсона предоставить Украине помощь в виде кредита, утверждая, что принятый Сенатом законопроект о помощи соответствует оборонным потребностям Украины и интересам национальной безопасности США.
"Успехов у врага там нет": Лысогор рассказал о ситуации в районе Белогоровки
Вчера российские войска сосредоточили свои усилия на Белогоровке Луганской области, обстреливая село из артиллерии, но успеха там враг не имел.
Враг ночью и утром 15 раз обстрелял Сумскую область: было более 80 взрывов
Ночью и утром российская армия 15 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 86 взрывов.
"Приняты все необходимые меры для укрепления обороны": Сырский посетил Авдеевское направление
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский работал на Авдеевском направлении над усилением обороны от попыток прорыва противника.
Количество пострадавших из-за войны детей возросло: в Винницкой области ранения получил несовершеннолетний
535 детей погибли и более 1257 получили ранения различной степени тяжести в Украине в результате вооруженной агрессии россии.
Ночью из-за атаки "шахеда" на Харьковщине произошел пожар, за сутки в результате обстрелов рф один пострадавший
В Харьковской области в результате ночного обстрела загорелся дом. Один человек получил ранения за последние сутки в результате российских атак в регионе.
В Винницкой области возросло количество жертв ночной атаки рф: в больнице умерла женщина
Два человека погибли и еще несколько получили ранения, когда российские войска ночью атаковали жилые дома с помощью беспилотника "шахед" в Винницкой области.
В Херсонской области отминусовали "шахед", враг попал в музей
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 6 многоэтажных домов, 5 частных домов, музей, магазин, заведение общественного питания и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед-131/136".