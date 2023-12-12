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В России заявили о сбитом дроне над Белгородом

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 03:15  •  9111 просмотра

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Российская противовоздушная оборона сбила воздушную цель над Бессоновкой в Белгороде; жертв и разрушений нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Российские средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает УНН.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле

Написал Гладков

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
У Росії заявили про збитий дрон над Бєлгородом
Russia reports downing of a drone over Belgorod
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В России заявили о сбитом дроне над Белгородом

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