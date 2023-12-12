В России заявили о сбитом дроне над Белгородом
Киев • УНН
Российская противовоздушная оборона сбила воздушную цель над Бессоновкой в Белгороде; жертв и разрушений нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Российские средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над селом Бессоновка в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает УНН.
Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В России заявили о сбитом дроне над Белгородом
Российская противовоздушная оборона сбила воздушную цель над Бессоновкой в Белгороде; жертв и разрушений нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
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