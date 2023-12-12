В России заявили о сбитом дроне над Белгородом

Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана

Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского обогащенного урана, который вступит в силу через 90 дней после вступления его в силу, в зависимости от условий поставки. Следующим будет голосование в Сенате.