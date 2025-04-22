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В россии прогремели взрывы вблизи ракетного арсенала армии рф - фото и видео

Киев • УНН

 • 660 просмотра

22 апреля в Киржачском районе прогремели взрывы вблизи воинской части армии рф. По словам местных жителей, взрывы произошли возле населенного пункта Барсово, где расположен арсенал.

В россии прогремели взрывы вблизи ракетного арсенала армии рф - фото и видео

Во вторник, 22 апреля, в киржачском районе владимирской области рф прогремели взрывы. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Взрывы прогремели в районе одной из воинских частей российской армии. По словам местных жителей, они увидели дым от взрывов над населенным пунктом барсово. Там расположен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785.

В то же время местные органы власти пока никак не комментируют ситуацию. О погибших или раненых также не сообщается.

Напомним

В ночь на 22 апреля россия запустила 54 дрона в сторону Украины. Из них 38 были сбиты на востоке, севере, юге и в центре. Под ударами оказались Одесская, Киевская и другие области Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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