В россии прогремели взрывы вблизи ракетного арсенала армии рф - фото и видео
Киев • УНН
22 апреля в Киржачском районе прогремели взрывы вблизи воинской части армии рф. По словам местных жителей, взрывы произошли возле населенного пункта Барсово, где расположен арсенал.
Во вторник, 22 апреля, в киржачском районе владимирской области рф прогремели взрывы. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Взрывы прогремели в районе одной из воинских частей российской армии. По словам местных жителей, они увидели дым от взрывов над населенным пунктом барсово. Там расположен арсенал главного ракетно-артиллерийского управления, воинская часть 11785.
В то же время местные органы власти пока никак не комментируют ситуацию. О погибших или раненых также не сообщается.
Напомним
В ночь на 22 апреля россия запустила 54 дрона в сторону Украины. Из них 38 были сбиты на востоке, севере, юге и в центре. Под ударами оказались Одесская, Киевская и другие области Украины.