У росії пролунали вибухи поблизу ракетного арсеналу армії рф - фото і відео
Київ • УНН
22 квітня у кіржацькому районі пролунали вибухи поблизу військової частини армії рф. За словами місцевих жителів, вибухи стались біля населеного пункту барсово, де розташований арсенал.
У вівторок, 22 квітня, у кіржацькому районі володимирської області рф пролунали вибухи. Про це повідомили російські Telegram-канали, передає УНН.
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Вибухи пролунали у районі однієї з військових частин російської армії. За словами місцевих жителів, вони побачили дим від вибухів над населеним пунктом барсово. Там розташований арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11785.
Водночас місцеві органи влади поки ніяк не коментують ситуацію. Про загиблих чи поранених так само не повідомляється.
Нагадаємо
У ніч на 22 квітня росія запустила 54 дрони у бік України. З них 38 було збито на сході, півночі, півдні та в центрі. Під ударами опинились Одеська, Київська і інші області України.