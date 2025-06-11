В россии приостановил работу завод, производивший взрывчатые материалы для армии рф - ЦПД
Киев • УНН
тамбовский пороховой завод, ключевой объект ВПК рф, приостановил работу после атак. Предприятие является основным поставщиком взрывчатых материалов для российской армии.
В россии тамбовский пороховой завод, который является одним из ключевых объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора, приостановил свою работу. В частности, данное предприятие производит взрывчатые материалы для российской армии, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пишет УНН.
Уже далеко не в первый раз атакован тамбовский пороховой завод рф. Сейчас он ставит работу на паузу. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины
Коваленко добавил, что на указанном объекте производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также там изготавливается коллоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.
Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии рф. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло
Напоминаем
В российском котовске звучат взрывы, вероятно, из-за атаки беспилотников на тамбовский пороховой завод. Местные жители сообщают о звуках взрывов и сирены.
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