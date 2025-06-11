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В россии приостановил работу завод, производивший взрывчатые материалы для армии рф - ЦПД

Киев • УНН

 • 490 просмотра

тамбовский пороховой завод, ключевой объект ВПК рф, приостановил работу после атак. Предприятие является основным поставщиком взрывчатых материалов для российской армии.

В россии приостановил работу завод, производивший взрывчатые материалы для армии рф - ЦПД

В россии тамбовский пороховой завод, который является одним из ключевых объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора, приостановил свою работу. В частности, данное предприятие производит взрывчатые материалы для российской армии, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пишет УНН.

Уже далеко не в первый раз атакован тамбовский пороховой завод рф. Сейчас он ставит работу на паузу. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины

- сообщил Коваленко.

Коваленко добавил, что на указанном объекте производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также там изготавливается коллоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии рф. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло

- пояснил глава ЦПД.

Напоминаем

В российском котовске звучат взрывы, вероятно, из-за атаки беспилотников на тамбовский пороховой завод. Местные жители сообщают о звуках взрывов и сирены.

В рф вспыхнул масштабный пожар на битумном заводе: сообщают о вероятной атаке дрона07.06.25, 17:18 • 4706 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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