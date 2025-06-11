В россии приостановил работу завод, производивший взрывчатые материалы для армии рф - ЦПД

В россии тамбовский пороховой завод, который является одним из ключевых объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора, приостановил свою работу. В частности, данное предприятие производит взрывчатые материалы для российской армии, сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пишет УНН.

Уже далеко не в первый раз атакован тамбовский пороховой завод рф. Сейчас он ставит работу на паузу. Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины