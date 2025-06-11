У росії призупинив роботу завод, який виробляв вибухові матеріали для армії рф - ЦПД

У росії тамбовський пороховий завод, який є одним з ключових об’єктів військово-промислового комплексу держави-агресору, призупинив свою роботу. Зокрема, дане підприємство виготовляє вибухові матеріали для російської армії, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, пише УНН.

Вже далеко не вперше атакований тамбовський пороховий завод рф. Зараз він ставить роботу на паузу. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України

Коваленко додав, що на зазначеному об’єкті виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також там виготовляється колоксилін, який застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії рф. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло