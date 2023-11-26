В россии мальчик потерял часть руки из-за взрыва кофемолки, которую нашел и принес домой его отец

В рф в забайкальском крае мужчина нашел на улице кофемолку и принес ее домой. Его сын впоследствии включил устройство, которое взорвалось и нанесло мальчику многочисленные ранения. Об этом сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

Мужчина из города Балей, который работает сторожем, нашел кофемолку на улице, которая просто лежала в пакете недалеко от его дома.

Он принес ее домой и ушел, а его сын включил кофемолку в сеть после чего произошел взрыв.

Восьмиклассник получил серьезные множественные осколочные травмы в результате которых ему ампутировали кисть руки.

Местные криминалисты собрали фрагменты кофемолки, среди которых обнаружили фрагмент, похожий на электродетонатор.

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